Kansanedustaja Janne Jukkola ehdolle kokoomuksen varapuheenjohtajaksi Janne Jukkola on ensimmäisen kauden kansanedustaja.

Kokkolalainen Janne Jukkola on profiloitunut yrittäjyyteen ja huoltovarmuuteen liittyviin kysymyksiin. Kuva: Pohjanmaan kokoomus

Kokoomuksen ensimmäisen kauden kansanedustaja Janne Jukkola tavoittelee puolueen varapuheenjohtajan paikkaa kesäkuun puoluekokouksessa Jyväskylässä.

Pohjanmaan kokoomuksen piiri ehdottaa Jukkolaa tehtävään. Piirin mukaan Jukkola toisi puoluejohtoon yrittäjyysosaamista, ymmärrystä huoltovarmuudesta ja kykyä tarkastella Suomea kokonaisuutena.

Jukkola on kotoisin Kokkolan Lohtajalta. Eduskunnassa Jukkola toimii maa- ja metsätalousvaliokunnassa ja johtaa eduskunnan huoltovarmuusryhmää sekä toimii kokoomuksen yrittäjyysverkoston puheenjohtajana.

Kuntapolitiikassa Jukkola toimii Kokkolan kaupunginvaltuutettuna sekä Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuutettuna.

Ennen politiikkaa Jukkola työskenteli perheyrityksessä juustomestarina ja on toiminut yrittäjänä useilla eri aloilla. Perheyritykset työllistävät nyt noin 70 ihmistä.