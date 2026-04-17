Lähi-idän sota iskee lujaa pk-yrityksiin – yrittäjäjärjestö vaatii tätä tukeaYrittäjäbarometrin mukaan energian ja logistiikan kustannusten nousu sekä energian kallistuminen ovat vaikuttaneet negatiivisesti yritysten kannattavuuteen.
Tuoreesta yrittäjäbarometrista käy ilmi, että Lähi-idässä raivoava sota on myrkkyä suomalaisille pienille ja keskisuurille yrityksille.
Vain neljä prosenttia yrityksistä on pystynyt siirtämään nousseet kulut kokonaan hintoihin. Yrityksistä 51 prosenttia ei ole voinut siirtää kustannuksia lainkaan ja 39 prosenttia osin. Kysymys kustannusten viemisestä hintoihin esitettiin yrityksille, jotka ilmoittivat Lähi-idän sodan vaikuttaneen toimintaansa.
”Erityisen voimakkaasti kriisi vaikuttaa alkutuotantoon, jossa vaikutuksista kertoo 63 prosenttia vastaajista. Teollisuudessa, kaupassa ja rakentamisessa hieman yli puolet pk-yrityksistä kertoo kriisin vaikuttaneen”, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.
Yritysten toimintaan on vaikuttanut negatiivisesti energian hinnan nousu (42 prosenttia vastaajista), logistiikan kustannusten nousu (34 prosenttia) ja raaka-aineiden kallistuminen (27 prosenttia). Lisäksi neljäsosa yrityksistä kertoo epävarmuuden vähentäneen tilauksia.
Yrittäjistä 67 prosenttia kannattaa ammattidieselin kaltaista veronpalautusta yrityksille, joihin vaikutukset osuvat. Solidaarisuutta löytyy kärsijöille.
”Ammattidiesel olisi tähän sopiva, kohdennettu tukimuoto. Se on tärkeä raskaalle kuljetuskalustolle, jotta polttoaineen hinnan nousu ei muodostu kohtuuttomaksi, johtaja, pääekonomisti”, Päivi Puonti Suomen Yrittäjistä sanoo.
Puonti korostaa, että Suomella ei ole varaa laajamittaisiin energiatukiin, vaan tuki on kohdistettava niille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Laajat tuet olisivat myös omiaan lisäämään energiankäyttöä.
Lähi-idän kriisi luo Petterio Orpon (kok.) hallitukselle painetta yritysten auttamiseksi huhtikuun kehysriihessä.
Yrittäjägallupin toteutti Verian Suomen Yrittäjien toimeksiannosta 1.–9.4.2026. Siihen vastasi 1 059 pk-yrityksen edustajaa. Tulosten luottamusväli on kokonaistulosten osalta 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa.
Yrittäjägallup: Lähi-idän sota vaikuttaa laajalti pk-yrityksiin
