HS: Grönlantilaisten valitsema kansanedustaja haluaa irti TanskastaToinen Grönlannin kahdesta paikasta meni vasemmistopuolue Inuit Ataqatigiitille.
Viime viikolla Tanskassa järjestetyissä kansankäräjävaaleissa grönlantilaiset valitsivat ensi kertaa edustajakseen radikaalin itsenäisyyspuolueen edustajan, Helsingin Sanomat uutisoi.
Grönlannin tuore edustaja Qarsoq Høegh-Dam edustaa populistipuolue Naleraqia. Puolue ajaa näkyvästi Grönlannin itsenäisyyttä ja irtaantumista Tanskasta.
Høegh-Damin mukaan vaalitulos on merkki siitä, että keskustelu Grönlannin itsenäisyydestä on käännekohdassa.
”Olemme muutoksen kynnyksellä. Ei vain kotimaassa, vaan myös kansainvälisesti.”
Høegh-Damin poliittinen tavoite on nähdä Grönlannin lipun liehuvan itsenäisen valtion merkiksi alle kymmenen vuoden sisällä.
Suurin osa grönlantilaisista kuitenkin äänesti vaaleissa maltillisempia puolueita, jotka kannattavat pysymistä osana Tanskaa.
Toinen Grönlannin kahdesta paikasta meni vasemmistopuolue Inuit Ataqatigiitille (IA), jonka edustaja Naaja Nathanielsen sai vajaat 2 000 ääntä.
Vasemmistopuolue sai vaaleissa 28,6 prosenttia ja itsenäisyyttä ajava Naleraq 24,6 prosenttia äänistä. Pääministeripuolue Demokraatit sai 17,6 prosenttia, Siumut 16,4 prosenttia ja Atassut 10,7 prosenttia äänistä.
