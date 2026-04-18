CNN: Iran ilmoittaa sulkeneensa taas Hormuzinsalmen, syynä Yhdysvaltain merisaartoIranilaisten lähteiden mukaan Iranin ja Yhdysvaltain väliset neuvottelut jatkuisivat maanantaina. Yhdysvallat ei ole vahvistanut, että neuvotteluja käytäisiin tuolloin.
CNN uutisoi, että Iran on ilmoittanut sulkeneensa Hormuzinsalmen uudelleen. Syyksi Iranin hallinto ilmoittaa Yhdysvaltain harjoittaman merisaarron, joka ei ole päättynyt, vaikka Iran eilen ilmoitti salmen avaamisesta.
Iranin hallinnon mukaan Hormuzinsalmen sulkuun vaikuttavat lisäksi Yhdysvaltain ja Israelin jatkuvat tulitaukorikkomukset.
Iranilaisten lähteiden mukaan Iranin ja Yhdysvaltain väliset neuvottelut jatkuisivat maanantaina. Yhdysvallat ei ole vahvistanut, että neuvotteluja käytäisiin tuolloin.
Iranin kansallisen turvallisuuden neuvoston johtaja Ebrahim Azizi kommentoi Al Jazeeralle, että Iran sallii liikenteen vain kaupallisille aluksille, jotka ovat saaneet kulkuluvan Iranin vallankumouskaartin merivoimilta.
Alusten tulee noudattaa ennalta määrättyä kulkureittiä ja niiden on maksettava Iranin vaatima maksu Hormuzinsalmen läpi seilaamisesta.
CNN: Iran says Strait of Hormuz restrictions reimposed due to US ‘breaches of trust’
Al Jazeera: Iran sets conditions for Strait of Hormuz passage
