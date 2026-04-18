Reuters: Kauppalaivoja kohti on tulitettu, raportoidaan Hormuzinsalmelta Reuters käyttää lähteinään kolmea merenkulun turvallisuus- ja laivaliikenteen lähdettä.

Kuvituskuva.

Uutiset | Ulkomaat Jukka Koivula

Reuters uutisoi, että ainakin kaksi kauppalaivaa ovat raportoineet niihin kohdistuneesta tulituksesta Hormuzinsalmella. Kyseiset kauppalaivat olivat yrittäneet kulkea salmen läpi, kun niitä vastaan on tiettävästi avattu tuli.

Reuters käyttää lähteinään kolmea merenkulun turvallisuus- ja laivaliikenteen lähdettä. Tässä vaiheessa ei ole selvää, millaisia vaurioita laivoihin on mahdollisesti tullut tai mitä muita seurauksia tapauksella on ollut.

Merchant vessels report gunfire as they attempt to cross Hormuz, shipping sources say | Reuters