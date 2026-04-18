Ranskalainen rauhanturvaaja kuollut Libanonissa – Macron syyttää hyökkäyksestä Hizbollahia, suomalaisia ei osallisenaMacronin mukaan kolme muuta rauhanturvaajaa haavoittui.
Etelä-Libanonissa ranskalainen rauhanturvaaja on kuollut hyökkäyksessä lauantaina, kertoo Ranskan presidentti Emmanuel Macron.
Macronin mukaan kolme muuta rauhanturvaajaa haavoittui.
”Kaikki viittaa siihen, että hyökkäyksestä oli vastuussa Hizbollah”, Macron kirjoitti X-viestipalvelussa.
Hän kertoi vaativansa Libanonin viranomaisilta syyllisten pidättämistä.
Suomalaisia rauhanturvaajia ei ollut osallisena välikohtauksessa, joka johti ranskalaisen rauhanturvaajan kuolemaan Etelä-Libanonissa, kerrotaan Puolustusvoimien pääesikunnasta STT:lle.
YK:n Unifil-operaatioon osallistuvat suomalaiset rauhanturvaajat ovat osa ranskalaissuomalaista FCR-pataljoonaa Etelä-Libanonissa. Pataljoonan tukikohta on lähellä paikkaa, jossa rauhanturvaajan kuolemaan johtanut hyökkäys tapahtui.
Ranskan puolustusministerin Catherine Vautrinin mukaan ranskalaissotilas oli haavoittunut kuolettavasti asemiesten väijytyksessä lauantaiaamuna. Myös Libanonin asevoimat vahvisti, että kyseessä oli tulitaistelu asemiesten kanssa al-Ghandouriyahin alueella Etelä-Libanonissa.
Libanonin presidentti Joseph Aoun kertoi keskustelleensa Macronin kanssa puhelimitse. Aoun kertoi surunvalittelunsa rauhanturvaajan kuoleman johdosta. Aoun tuomitsi rauhanturvaajiin kohdistuneen hyökkäyksen.
