Metsänomistajan viikon viisi tärkeää uutista: Joka kymmenes aukoista jää uudistamatta, puun myynti kiihtyi, miksi juuri koivu on juhannuksen puu? MT julkaisee lauantaisin koostejutun viikon tärkeistä metsäuutisista.

Jaa Kuuntele

Metsälaki velvoittaa metsänomistajat uudistamaan avohakatut metsät, mutta jopa joka kymmenes aukea jää ilman riittävää taimikkoa. Kuvituskuva. Kuva: Risto Jussila

Metsä | Metsänhoito Henna Lääveri

Jos et ole ehtinyt seurata uutisia tällä viikolla kovin aktiivisesti, niin ei hätää! MT julkaisee lauantaisin poiminnat viikon ajankohtaisista ja tärkeistä metsäuutisista.

1. Jopa joka kymmenes aukoista jää uudistamatta

Metsälaki velvoittaa metsänomistajat uudistamaan avohakatut metsät, mutta jopa joka kymmenes aukea jää ilman riittävää taimikkoa.

Juttu on tilaajille.

2. Puun hinta viikolla 24: Jotain poikkeuksellista tapahtuu nyt

Puun myynti kiihtyi viime viikolla yli viidenneksellä. Kaikkien puutavaralajien hinta jatkoi nousuaan.

Juttu on tilaajille.

3. Karjaonnea ja rakkautta taioilla? Tästä syystä koivuja haetaan juhannukseksi pihaan ja niistä tehdään vihtoja

Monen suomalaisen kotia koristavat juhannuksena koivut tai niiden oksat. Miksi juuri koivuja on käytetty juhannuksena eikä esimerkiksi haapaa, joka on myös suhteellisen yleinen lehtipuu Suomessa?

Juttu on vapaasti luettavissa.

Lisää aiheesta Historia ja perinne | Tästä syystä koivuja haetaan juhannukseksi pihaan ja niistä tehdään vihtoja

4. Metsätuhojen lisääntyminen muuttaa vakuutuksen ehtoja – kaikkea ei enää korvata

Metsävakuutustenkin maailma elää hetkessä ja muuttuu sen mukana. Enää ei välttämättä korvata sitä, mitä eilen. Huomisen muutoksia voi vain arvailla.

Esimerkiksi Kaakkois-Suomessa on riskialue, jonne Pohjola-Vakuutus ei enää myönnä tiettyä vakuutusta.

Juttu on tilaajille.

5. Omakala-palvelu löytänyt jo liki 30 000 kalastajaa

Vuonna 2022 julkaistun Omakala-palvelun käyttäjämäärä tuplaantui viime vuonna.

Luonnonvarakeskuksen kehittämä vapaa-ajankalastajien mobiili- ja verkkopalvelu, jonka avulla kalastajat voivat tallentaa saaliitaan digitaaliseen kalastuspäiväkirjaan, selvittää vesistöjen kalastusrajoitukset ja tutkia syvyyskäyriä.

Juttu on vapaasti luettavissa.

Joko sinulle tulee MT:n metsäuutiskirje? Saat ajankohtaisia juttuvinkkejä sähköpostiisi kerran viikossa tilaamalla maksuttoman metsäuutiskirjeen.

Lue lisää viikon ajankohtaisista metsäaiheista: