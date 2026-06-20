Metsänomistajan viikon viisi tärkeää uutista: Joka kymmenes aukoista jää uudistamatta, puun myynti kiihtyi, miksi juuri koivu on juhannuksen puu?MT julkaisee lauantaisin koostejutun viikon tärkeistä metsäuutisista.
Jos et ole ehtinyt seurata uutisia tällä viikolla kovin aktiivisesti, niin ei hätää! MT julkaisee lauantaisin poiminnat viikon ajankohtaisista ja tärkeistä metsäuutisista.
1. Jopa joka kymmenes aukoista jää uudistamatta
Metsälaki velvoittaa metsänomistajat uudistamaan avohakatut metsät, mutta jopa joka kymmenes aukea jää ilman riittävää taimikkoa.
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2. Puun hinta viikolla 24: Jotain poikkeuksellista tapahtuu nyt
Puun myynti kiihtyi viime viikolla yli viidenneksellä. Kaikkien puutavaralajien hinta jatkoi nousuaan.
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3. Karjaonnea ja rakkautta taioilla? Tästä syystä koivuja haetaan juhannukseksi pihaan ja niistä tehdään vihtoja
Monen suomalaisen kotia koristavat juhannuksena koivut tai niiden oksat. Miksi juuri koivuja on käytetty juhannuksena eikä esimerkiksi haapaa, joka on myös suhteellisen yleinen lehtipuu Suomessa?
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4. Metsätuhojen lisääntyminen muuttaa vakuutuksen ehtoja – kaikkea ei enää korvata
Metsävakuutustenkin maailma elää hetkessä ja muuttuu sen mukana. Enää ei välttämättä korvata sitä, mitä eilen. Huomisen muutoksia voi vain arvailla.
Esimerkiksi Kaakkois-Suomessa on riskialue, jonne Pohjola-Vakuutus ei enää myönnä tiettyä vakuutusta.
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5. Omakala-palvelu löytänyt jo liki 30 000 kalastajaa
Vuonna 2022 julkaistun Omakala-palvelun käyttäjämäärä tuplaantui viime vuonna.
Luonnonvarakeskuksen kehittämä vapaa-ajankalastajien mobiili- ja verkkopalvelu, jonka avulla kalastajat voivat tallentaa saaliitaan digitaaliseen kalastuspäiväkirjaan, selvittää vesistöjen kalastusrajoitukset ja tutkia syvyyskäyriä.
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