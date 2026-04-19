Viikko alkaa aurinkoisena, mutta sitten sää muuttuu Luoteesta saapuva matalapaine viilentää sään ja muuttaa sen epävakaisemmaksi.

Säät kylmenevät viikon edetessä.

Uutiset | Sää Eevi Silvennoinen

Uusi viikko käynnistyy viikonlopun tapaan aurinkoisena ja lämpimänä. Viikonloppuna lämpötila on noussut monin paikoin yli kymmeneen asteeseen. Lännessä lämpötila kohosi laajalti jopa yli 15 asteeseen.

Myös alkuviikosta aurinko pääsee lämmittämään ja odotettavissa on yli kymmenen asteen lämpötiloja Keski-Lappia myöten. Ylimmillään lämpötila on tiistai-iltapäivänä, jolloin elohopea voi kivuta maan etelä- ja keskiosissa paikoin 17 asteeseen.

Keskiviikkona aurinkoisen lämpimälle säälle saadaan sanoa heipat, kun säässä tapahtuu suuri käännös. Korkeapaine väistyy Suomen yltä länteen ja luoteesta saapuu matalapaine. Matalapaine tuo mukanaan viileämpää ilmaa sekä sateita vaihtelevassa olomuodossa. Maan pohjoisosassa sataa enimmäkseen lunta ja räntää. Idässä sateen olomuoto on vetisempi.

Pitkän kuivemman jakson jälkeen sateet ovat odotettuja, mutta sademäärät jäävät vähäisiksi. Keskiviikon sademäärä vedeksi muutettuna on muutama milli. Loppuviikosta sateen todennäköisyys kasvaa. Vielä on aikaista sanoa, kuinka paljon ja missä sateita saadaan.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi

